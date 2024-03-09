"Еще раньше, до поединка Вереса и Динамо узнал, что встреча будет происходить вечером, когда стемнеет. Тогда же я позвонил одному политику, спросив: "Как же вы решаете вопрос экономии электроэнергии? Вы всем говорите вечером выключать телевизоры и утюги, а в Ровно на стадионе включение света сколько тянет?!"

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Где же экономия? Как же играть вечером, в такое тяжелое время для страны?! Разве так можно? Это, считаю, не нормально.

Я ожидал, что поединок в Ровно для динамовцев будет тяжелым. Почему? Потому что Вересу уже некуда отступать, ведь он находится в зоне вылета.

Сегодня оба наши гранды – как Динамо, так и Шахтер – совсем не те команды, которыми были раньше. Да и игроки у них не такие, о которых можно сказать – "супер". Пацанва – и все. А квалификации и понимания игры у них никакой нет.

Мне жаль Александра Шовковского, особенно если учесть то, что пенальти был назначен в самой концовке матча. В таких случаях команда, ведущая в счете, думает, что ей удастся защититься, поэтому во время атак соперника с навесными передачами и борьбой вблизи ворот теряет концентрацию. Это все – психология", – сказал Сабо в комментарии Sport.ua.

Напомним, Динамо в матче с Вересом пропустило с пенальти на 90+9 минуте, потеряв, казалось, стопроцентную победу. После 20-ти туров киевляне в турнирной таблице УПЛ идут на четвертой строчке, набрав 35 очков (и имеют 3 игры в запасе).

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