Киевское Динамо сенсационно потеряло очки в 20-м туре УПЛ, приехав в гости к откровенному аутсайдеру чемпионата ровенскому Вересу. Практически весь матч команда Сашо вела в счете с минимальным преимуществом, забив в дебюте стараниями Владислава Кабаева и Назара Волошина.

Динамо упустило победу над Вересом, пропустив с пенальти на 90+9 – Шовковский завершил триумфальную серию в УПЛ

Упустив несколько великолепных возможностей в первой половине матча, киевляне прижались к воротам во второй. Решающим в поединке стал выход на поле нигерийского легионера Бенито, который уже в компенсированное время врезался в ногу черногорцу Марко Мрвалевичу в собственной штрафной. Форвард Вереса на последней минуте матча с 11 метров непринужденно легко переиграл Георгия Бущана. 1:1 – Шовковскому не удается побить рекорд Валерия Лобановского, который также свои 6 стартовых матчей на посту главного тренера Динамо.