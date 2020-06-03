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Озил потеряет сотрудничество с Adidas из-за своих политических взглядов

3 июня 17:29 110 Читати українською
Озил потеряет сотрудничество с Adidas из-за своих политических взглядов
Месут Озил и Реджеп Эрдоган / Фото The Local

Полузащитник Арсенала Месут Озил финансово пострадает из-за привычки попадать в скандалы.

Месут Озил больше не будет лицом известного бренда Adidas, сообщает Daily Mail.

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Компания убеждена, что определенная позиция звезды Арсенала наносит ущерб имиджу Adidas. В частности Месут открыто критиковал власти Китая, хавбек не скрывает своей дружбы с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, за что также попадал в скандалы.

В нынешнем сезоне АПЛ Озил провел 18 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.

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Теги
Арсенал Арсенал Англия Месут Озил Месут Озил
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