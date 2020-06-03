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Озіл втратить співпрацю з Adidas через свої політичні погляди

17:28 356 Читать на русском
Озіл втратить співпрацю з Adidas через свої політичні погляди
Месут Озіл та Реджеп Ердоган / Фото The Local

Півзахисник Арсенала Месут Озіл фінансово постраждає через звичку потрапляти у скандали.

Месут Озіл більше не буде обличчям відомого бренду Adidas, повідомляє Daily Mail.

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Компанія переконана, що певна позиція зірки Арсенала наносить збитки іміджу Adidas. Зокрема Месут відкрито критикував владі Китаю, хавбек не приховує своєї дружби з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, за що також потрапляв у скандали.

У нинішньому сезоні АПЛ Озіл провів 18 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

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Теги
Англія Месут Озіл Месут Озіл Арсенал Арсенал
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