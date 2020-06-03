Озіл втратить співпрацю з Adidas через свої політичні погляди

Півзахисник Арсенала Месут Озіл фінансово постраждає через звичку потрапляти у скандали.

Месут Озіл більше не буде обличчям відомого бренду Adidas, повідомляє Daily Mail.

Друг Озіла розсекретив, де німець продовжить кар'єру

Компанія переконана, що певна позиція зірки Арсенала наносить збитки іміджу Adidas. Зокрема Месут відкрито критикував владі Китаю, хавбек не приховує своєї дружби з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, за що також потрапляв у скандали.

У нинішньому сезоні АПЛ Озіл провів 18 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

Золоті "нульові": останній спалах потужного Динамо, драма Шеви та Каньїсареса і ще 27 фото "старої школи"