"Сегодня мы получили большой опыт. Видим, что у нас еще очень много проблем в оборонном плане. Надо работать над игрой в защите.

Дубль Витиньо и дебютный гол Кулача в видеообзоре матча Черноморец – Динамо – 1:6

Хотелось бы, чтобы ребята действовали против игроков Динамо более агрессивно и показали себя с хорошей стороны. Мы ожидали от них большего. Знаем их способности. Наверное, ребята стушевались.

Держал ли я связь с Юрием Морозом во время матча? Пару звонков от него было.

Будем работать над игрой в защите. Будем требовать от ребят большей самоотверженности. Не скажу, что они не стараются. Они пытаются, но нужно показывать еще больше", – сказал Шматоваленко в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, поражение оставило Черноморец на двенадцатой строчке турнирной таблицы УПЛ – в активе одесситов 11 очков.

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