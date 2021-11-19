"Сьогодні ми отримали великий досвід. Бачимо, що у нас ще дуже багато проблем в оборонному плані. Треба працювати над грою в захисті.

Дубль Вітінью та дебютний гол Кулача у відеоогляді матчу Чорноморець – Динамо – 1:6

Хотілося б, щоб хлопці діяли проти гравців Динамо агресивніше і показали себе з хорошого боку. Ми очікували від них більшого. Знаємо їхні можливості. Напевно, хлопці знітилися.



Чи тримав я зв'язок з Юрієм Морозом під час матчу? Пару дзвінків від нього було.



Будемо працювати над грою в захисті. Будемо вимагати від хлопців більшої самовідданості. Не скажу, що вони не стараються. Вони намагаються, але потрібно показувати ще більше", – сказав Шматоваленко у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, поразка залишила Чорноморець на дванадцятій сходинці турнірної таблиці УПЛ – в активі одеситів 11 очок.

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