Сейв Лунина после пенальти в видеообзоре матча Овьедо – Депортиво – 2:2

Овьедо Лунина принимал Депортиво в рамках 33-го тура Сегунды. Смотрите видео голов и обзор матча Овьедо – Депортиво на Футбол 24.

Испания 2019/20. Сегунда, 33 тур

Овьедо - Депортиво - 2: 2

Голы: Ортуньйо, 26 Барсенас, 45+1 – Сабин, 45+3, Ноласкоаин, 58

Нереализованный пенальти: Чолак, 37 (Д)

Лунин отреагировал на слухи о возвращении в Реал

Хозяева первыми открыли счет, а к перед свистком на перерыв соперники обменялись голами. Во второй половине встречи игроки Депортиво сумели выровнять ситуацию и зафиксировать ничейный счет.

Весь поединок ворота Овьедо защищал украинский голкипер Андрей Лунин. В первом тайме вратарь совершил великолепный сейв, парируя пенальти. Обвинять Андрея в пропущенных голах не стоит, хотя, для статуса вратаря Реала–- удары не были из категории "не берутся".

Овьедо остался в зоне вылета на 20-м месте, Депортиво – 19-й.

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