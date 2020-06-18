Сейв Луніна після пенальті у відеоогляді матчу Ов'єдо – Депортіво – 2:2

Ов'єдо Луніна приймав Депортіво в рамках 33-го туру Сегунди. Дивіться відео голів та огляд матчу Ов'єдо – Депортіво на Футбол 24.
Іспанія 2019/20. Сегунда, 33 тур
Ов'єдо – Депортіво – 2:2
Голи: Ортуньйо, 26, Барсенас, 45+1 – Сабін, 45+3, Ноласкоаїн, 58
Нереалізований пенальті: Чолак, 37 (Д)
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Господарі першими відкрили рахунок, а до перед свистком на перерву суперники обмінялись голами. У другій половині зустрічі гравці Депортіво зуміли вирівняти ситуацію та зафіксувати нічийний рахунок.
Весь поєдинок ворота Ов'єдо захищав український голкіпер Андрій Лунін. У першому таймі воротар здійснив чудовий сейв, парирувавши пенальті. Звинувачувати Андрія у пропущених голах не варто, хоча, для статусу воротаря Реала – удари не були з категорії "не беруться".
Ов'єдо залишився у зоні вильоту на 20-му місці, Депортіво – 19-й.
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