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Лунин отреагировал на слухи о возвращении в Реал

06:30 19 Читати українською
Лунин отреагировал на слухи о возвращении в Реал
Андрей Лунин / ФК Реал Мадрид

Голкипер испанского Овьедо Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, прокомментировал информацию о скором возвращении на Сантьяго Бернабеу в роли резервиста Тибо Куртуа.

"Это создается прессой, поэтому никак не реагирую. Аренда в Вальядолиде сделала меня морально немного сильнее. В Овьедо доверие клуба, тренеров, хорошего коллектива. Здесь это делает меня сильнее как вратаря, футболиста на поле.

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Продолжали с тренером работать над теорией. Разбирали прошлые матчи, моменты. Смотрел свои матчи, нарезки. Нужно стараться продолжать работать головой. Разбираем детали, тактические моменты. Не скажу, что много. С тренером разбирали один-два матча.

Мы должны быть готовы, потому что матчи каждые 3-4 дня. Это очень сложно. Здесь рассчитывают на всех. Тренер более чем уверен, что буду играть. Работали месяц индивидуально, в небольших группах. Думаю, ни одна команда не готова полностью в игровом плане. Шел в Реал не всю жизнь в аренде быть, а там играть. Все покажет практика. Если клуб и тренер доверят вернуться", – рассказал кипер в интервью Профутболу.

Напомним, что накануне Андрей Лунин отметил мини-юбилей и получил наивысшую оценку за все время выступлений в Овьедо.

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Испания Овьедо Овьедо Андрей Лунин Андрей Лунин Украинцы за рубежом Реал Мадрид Реал Мадрид
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