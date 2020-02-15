Лунін – антигерой Ов'єдо в програному команді Мякушка матчі: "привіз" пенальті та двічі пропустив від Стоїчкова

Ов'єдо Андрія Луніна та Алькоркон Сергія Мякушка зустрілися у 28 турі іспанської Сегунди. Голкіпер збірної України провів блідий поєдинок, а його команда поступилася (1:2). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Іспанія. Сегунда, 28-й тур

Ов'єдо – Алькоркон – 1:2

Голи: Ортуньо, 67 (пен) – Стоїчков, 3, 39 (пен)

Андрій Лунін вшосте поспіль вийшов у стартовому складі Ов'єдо. Українець чудово стартував на новому місці: став найкращим гравцем команди в січні та зібрав чимало компліментів від фанів і журналістів. Сьогодні проти нього міг вийти Сергій Мякушко, однак екс-гравець Карпат всю зустріч просидів у запасі Алькоркона.

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Перший момент у поєдинку створив Ов'єдо, коли голкіпер гостей перервав навіс Берхона, скинувши м'яч прямо на ногу Бальде. Алькоркон не пропустив, а через хвилину сам забив швидкий гол. Комбінація на лівому фланзі завершилася кросом у штрафний майданчик, де першим на підбиранні був Стоїчков.

Іспанець з нікнеймом на честь легендарного форварда Барселони потужно пробив по воротах і відкрив рахунок. Лунін не мав жодних шансів врятувати свою команду – він не бачив момент удару, а м'яч ще й змінив траєкторію через рикошет.

Надалі до середини тайму в Андрія взагалі не було роботи. Суперники боролися в центрі поля, рідко загрожували воротам один одного. Вогонь пішов потім. Коли м'яч відскочив до українського голкіпера після кутового, це була розминка.

Алькоркон вибіг у небезпечний контрвипад правим краєм. Активний у першому таймі Мула протягнув м'яч з центру поля та бахнув у дальній кут з лінії штрафного майданчика – Лунін класно зреагував і виконав ефектний сейв. Ще через кілька хвилин Боатенг гостро вистрелив повз ворота, але Андрію не довелося вступати в гру.

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Український воротар не мав багато можливостей себе проявити та вирішив двічі зіграти на випередження. Спершу вийшло вдало – прочитав пас по лівій бровці та вчасно вибіг на м'яч. Однак друга спроба завершилася дуже сумно. У його штрафний майданчик полетіла подача на Стоїчкова, Лунін намагався вибити сферу з-під ніг суперника, але не встиг і збив того.

Ніщо не віщувало біди – арбітр зафіксував офсайд у Стоїчкова. Втім, VAR все кардинально змінив: скасував положення поза грою (його дійсно не було, польові рефері були дезорієнтовані через рикошет) та порадив головному судді переглянути повтор щодо пенальті. Вистачило кілька кадрів, щоб побачити фол Луніна і призначити 11-метровий. Стоїчков з "точки" легко переграв Андрія.

На початку другого тайму "злий геній" українця ледь не оформив хет-трик. На щастя, він з ідеальної позиції махнув ногою повз м'яч і вгробив хорошу атаку гостей. Ов'єдо старався відповісти не гірше, але астурійцям щоразу бракувало останнього дотику. Луїсмі зі стандарту, два супершанси Бальде, гострий удар Берхона після домашньої заготовки – всі ці епізоди могли стати гольовими, але не стали.

Ов'єдо скоротив відставання на 67-й хвилині з пенальті. Господарі подавали стандарт, а в штрафному майданчику гості порушили правила. Навіть двічі: зіграли рукою і завалили на газон Луїсмі. Суддя побіг дивитися повтор і зафіксував фол через руку. Ортуньо, який з'явився на полі в перерві, реалізував 11-метровий.

Лунін до того часу не відпочивав, але й не гарував. Намертво взяв два простенькі постріли від Аррібаса та не відчув жодних проблем з дальнім ударом Мули. А от його візаві творив справжні дива. Ов'єдо влаштував фінальний штурм, а голкіпер Алькоркона не здався. Сейви Хіменеса після ударів Луїсмі та Берхона – просто фантастичні.

У підсумку перемога гостей – 1:2. Ов'єдо з Луніним залишився на 18 місці в Сегунді (29 очок), а Алькоркон з Мякушком піднявся на 9 сходинку в турнірній таблиці (37 пунктів).

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Лунін "привіз" вирішальний гол і не мав шансів виправити помилку

Дуже неприємний матч для українського голкіпера. Навіть якби VAR не допоміг головному судді призначити той пенальті, Лунін все одно не став би героєм. Алькоркон лише раз його по-справжньому потурбував – потужний удар Мули в дальній кут, з яким Андрій впорався на відмінно. Запобігти першому голу він не міг.

Удари Алькоркона, які парирував Лунін:

Всі інші влучання в площину – це легкі "плювки" з-за меж штрафного майданчика. 21-річний воротар ловив їх намертво, однак такими подвигами нікого не вразиш. 4 сейви Луніна та 5 сейвів Хіменеса тотально відрізняються. Не на користь нашого хлопця. У нього просто не було можливостей реабілітуватися за фатальний фол. 11 підбирань (найкращий показник серед гравців Ов'єдо) теж не врятували.

Що стосується самого пенальті – там помилка Андрія, нехай і все вирішив рикошет. Він пішов на перехоплення, але не дотягнувся до м'яча та збив суперника. Стоїчков встиг проштовхнути сферу і витиснув з важкої ситуації максимум. Офсайду також не було – VAR вберіг рефері від фейлу.

Карта передач Луніна проти Алькоркона:

У грі з м'ячем Лунін також виглядав гірше, ніж зазвичай. Команда майже не залучала його до розіграшу і починала білд-ап вище. Неприємно й те, що дальні передачі українця сьогодні зовсім не проходили. У попередніх матчах він класно знаходив партнерів на чужій половині, а проти Алькоркона всі його виноси летіли суперникам. Точність передач – лише 35%.