Дебютная победа Лунина в Сегунде в видеообзоре матча Овьедо – Альбасете – 3:1

Овьедо Лунина обыграл Альбасете в рамках 26 тура Сегунды. Вашему вниманию видео голов и лучших моментов поединка.
Украинские легионеры в составе обеих команд вышли на поле со стартовых минут и стали одними из лучших игроков матча. Лунин несколько раз выручил Овьедо, грамотно выбрав позицию. Также украинский голкипер отразил пенальти, который заработал Роман Зозуля. Правда, после парированного удара Лунин не справился с добиванием.
Первый тайм прошел в равной борьбе и завершился со счетом 1:1, но после перерыва команда из Астурии владела преимуществом, которое воплотила в два гола. Эта победа позволила Овьедо опередить Альбасете в турнирной таблице Сегунды и покинуть зону вылета.