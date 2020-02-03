Дебютная победа Лунина в Сегунде в видеообзоре матча Овьедо – Альбасете – 3:1

Овьедо Лунина обыграл Альбасете в рамках 26 тура Сегунды. Вашему вниманию видео голов и лучших моментов поединка.

Украинские легионеры в составе обеих команд вышли на поле со стартовых минут и стали одними из лучших игроков матча. Лунин несколько раз выручил Овьедо, грамотно выбрав позицию. Также украинский голкипер отразил пенальти, который заработал Роман Зозуля. Правда, после парированного удара Лунин не справился с добиванием.

Лунин отразил пенальти в матче против Альбасете, но не справился с добиванием

Первый тайм прошел в равной борьбе и завершился со счетом 1:1, но после перерыва команда из Астурии владела преимуществом, которое воплотила в два гола. Эта победа позволила Овьедо опередить Альбасете в турнирной таблице Сегунды и покинуть зону вылета.

Овьедо – Альбасете: Лунин парировал заработанный Зозулей пенальти и выиграл украинскую битву, наши – среди лучших