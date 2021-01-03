"Не уверен, что Манчестер Юнайтед сможет выиграть титул даже с Бруну Фернандешем. Подопечные Сульшера прекрасно играют на контратаках, они хорошо действуют в матчах с более сильными командами и способны кому угодно доставить проблемы.

Шаг Манчестер Юнайтед на вершину АПЛ в видеообзоре матча против Астон Виллы

Вопросы возникают тогда, когда они владеют мячом в матчах с командами вроде Вулверхэмптона и пытаются сломать их оборону. Я видел их недавний матч с "волками". В МЮ не было моментов.

Они в чемпионской гонке, это однозначно. МЮ второй по разнице забитых и пропущенных мячей, но разве они на одном уровне с Ливерпулем и Манчестер Сити? Мне кажется, Юнайтед все еще на шаг позади этих клубов, и поэтому ему будет очень сложно выиграть АПЛ в этом сезоне. Но все возможно, учитывая их последние выступления", – цитирует Оуэна Goal.com.

После 16-ти туров АПЛ Манчестер Юнайтед расположился на второй строчке, уступая Ливерпулю по дополнительным показателям.

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