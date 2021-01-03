"Не впевнений, що Манчестер Юнайтед зможе виграти титул навіть з Бруну Фернандешем. Підопічні Сульшера прекрасно грають на контратаках, вони добре діють в матчах з більш сильними командами і здатні кому завгодно завдати проблем.

Крок Манчестер Юнайтед на вершину АПЛ у відеоогляді матчу проти Астон Вілли

Питання виникають тоді, коли вони володіють м'ячем в матчах з командами на кшталт Вулверхемптона і намагаються зламати їхню оборону. Я бачив їхній недавній матч з "вовками". У МЮ не було моментів.

Вони в чемпіонській гонці, це однозначно. МЮ другий за різницею забитих і пропущених м'ячів, але хіба вони на одному рівні з Ліверпулем і Манчестер Сіті? Мені здається, Юнайтед все ще на крок позаду цих клубів, і тому йому буде дуже складно виграти АПЛ в цьому сезоні. Але все можливо, з огляду на їхні останні виступи", – цитує Оуена Goal.com.

Після 16-ти турів АПЛ Манчестер Юнайтед розташувався на другій сходинці, поступаючись Ліверпулю за додатковими показниками.

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