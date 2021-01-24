"Відставання від Атлетіко велике, але ми будемо битися до кінця": Куман – про перемогу над Ельче і важкий календар Барси
Головний тренер Барселони Рональд Куман підсумував перемогу над Ельче (2:0) у 20 турі Прімери.
"Команда була зосереджена із самого початку. Суперник ускладнив нам життя, добре закривав вільні зони між лініями, але все вирішила наша гра без м'яча. Ми добре пресингували, забирали м'яч в центрі поля. Втім, ми можемо грати ще краще.
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Мені імпонує, що Пуч не опускає руки. Так і повинні діяти всі гравці, у кого не так багато часу. Треба у відведені хвилини доводити, що у них є майбутнє в команді.
Ми провели сьомий матч на виїзді поспіль. Якщо враховувати лише основний час, то ми жодного разу не програли. Це був складний місяць з важким графіком. Ми намагаємося витискати максимум в таких обставинах. Відставання від Атлетіко (у мадридців на 7 очок більше і 2 матчі у запасі) велике, але ми будемо битися до кінця", – цитує Кумана Marca.
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