Эльче – Барселона – 0:2 – видео голов и обзор матча
19:59 - Читати українською
Эльче проиграл Барселоне в 20 туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Эльче – Барселона.
Фрэнки де Йонг 39’
Рикард Пуч 89’
39’ Фрэнки де Йонг
89’ Рикард Пуч
Барселона привычно имела достаточно моментов, но большинство из них упускала. Счет удалось открыть только на 39 минуте. Защитник Эльче неудачно прервал подачу с левого фланга, а де Йонг просто добил мяч на линии ворот.
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Второй тайм сложился по схожему сценарию. Барселона атакует и забивает лишь в концовке. Невысокий Рики Пуч каким-то чудом оказался лучшим на втором этаже – 0:2.
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