Барселона привычно имела достаточно моментов, но большинство из них упускала. Счет удалось открыть только на 39 минуте. Защитник Эльче неудачно прервал подачу с левого фланга, а де Йонг просто добил мяч на линии ворот.

Барселона без Месси победила Эльче – курьезный гол де Йонга и джокер вернули команду Кумана в топ-3

Второй тайм сложился по схожему сценарию. Барселона атакует и забивает лишь в концовке. Невысокий Рики Пуч каким-то чудом оказался лучшим на втором этаже – 0:2.