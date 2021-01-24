Матч и онлайн-трансляция Эльче – Барселона стартовал в 17:15 по Киеву. Команда Рональда Кумана подходила к игре на 4-й позиции турнирной таблицы (34 очка) – отставание от Атлетико составляло 10 пунктов при наличии у мадридцев матча в запасе. "Сине-гранатовые" выиграли 4 из 5-ти последних поединков чемпионата, но проиграли трофей, уступив в финале Суперкубка Испании Атлетику из Бильбао (2:3). Эльче же борется за выживание – 18 позиция и 17 набранных очков. Команда Хорхе Альмирона в последний раз побеждала в чемпионате еще 23 октября, а безвыигрышная серия в Ла Лиге насчитывала уже 12 поединков.

В этой игре Барсе не мог помочь Лионель Месси. Аргентинец продолжает отбывать дисквалификацию за удаление в финале Суперкубка Испании. Поединок с Эльче как раз был последним, который 33-летний нападающий вынужден пропустить.

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Рональд Куман не удивил стартовым составом. Вместо Деста, который пропустил кубковый матч против Корнельи из-за повреждения, на правом фланге обороны вышел номинальный центрбек Мингеса. В центре защиты действовали Араухо и Умтити, слева традиционно играл Альба. Трио центрхавов сформировали Бускетс, де Йонг и Педри, а в атаке с первых минут появились Дембеле, Гризманн и Брейтуэйт.

Первый же стандарт у ворот Эльче мог стать результативным. Араухо головой замыкал подачу с углового – выше. Барса прогнозируемо владела инициативой – Фрэнки де Йонг протащил мяч в штрафную, но не сумел обыграть последнего защитника на пути к воротам. Первый сейв голкипера Эльче на 12-й минуте после удара Гризманна, который замыкал навес Дембеле. Правда, мяч летел по центру ворот. Хозяева ответили хорошей подачей с левого фланга, однако никто не сумел замкнуть. "Сине-гранатовые" продолжали плести кружева вблизи владений Эльче, но постоянно чего-то не хватало – то последнего паса, то акцентированного завершающего удара. Как вот в моменте с очередным выстрелом Гризманна с линии штрафной – мяч полетел значительно выше.

Классная атака гостей – Дембеле эффектно пяткой на Гризманна, тот между ног сопернику отдал на Брейтуэйта, но датчанин все испортил, оказавшись в офсайде. И после этого Эльче наконец-то создал свой момент. Рауль Гути выиграл верховую борьбу и нанес удар с линии вратарской – выше рамки, но очень опасно. Неплохой шанс был у Жорди Альбы, который приложился с ходу после розыгрыша углового, но точность снова подвела игроков Барселоны. Рональд Куман заметно нервничал на тренерской скамье – его подопечным, несмотря на контроль мяча, не хватало изобретательности и креатива вблизи чужих ворот. Все очень шаблонно, никаких неординарных решений от футболистов Барселоны. Гризманн раз за разом опускался за мячом в центр поля, но это не приводило к остроте. Эльче вполне спокойно отбивался, а Хорхе Альмирон не скрывал удовлетворения ходом поединка.

Педри накрутил соперника и отбросил под удар Бускетсу, выстрел которого был слишком слабым. Бадия без особых проблем отвел угрозу. Интересно, что за первые 35 минут Барса ни разу не сфолила, а вот игроки Эльче не брезговали нарушать правила даже вблизи собственной штрафной. Впрочем, все стандарты к особой опасности не привели, хотя некоторые из них и завершились ударами по воротам.

В конце концов, давление Барсы таки привело к голу. После прострела Брейтуэйта с левого фланга Гонсало Верду в подкате опередил Гризманна, но лучше бы он этого не делал. Мяч медленно катился мимо голкипера в ворота, но де Йонг уже на самой линии все же присвоил гол себе. Едва ли не самый легкий забитый мяч в карьере нидерландца. Эльче ответил ударом Хосана из-за пределов штрафной – тер Штеген был на месте. В конце концов, 0:1 после первого тайма. Хозяева довольно уверенно держались, но фактически сами подарили гол сопернику.

Уже в дебюте второй половины игры Жорди Альба ворвался в чужую штрафную и мощно прострелил – де Йонг не успел к мячу. Диего Гонсалес зацепил круглого рукой в ​​собственной штрафной – апелляции игроков Барселоны арбитр проигнорировал. Нет пенальти. Тер Штеген ошибся, отдав мяч сопернику, но тот не сумел воспользоваться подарком, каталонцы быстро накрыли оппонента и отвели угрозу.

Впрочем, на 56-й минуте немецкий кипер полностью исправился за свой фейл. Хозяева едва не наказали "блаугранас" за невнимательность. Ригони перехватил мяч после неудачных действий Араухо и Мингесы, вышел один на один с тер Штегеном, но Марк-Андре ногой сумел парировать этот удар! Встречная атака Барсы – и уже Бадия спас Эльче после выстрела Усмана Дембеле в правый угол. Раскрылась игра – до перерыва таких моментов и близко не было. Педри попытал счастья дальним ударом, но рикошет сбавил скорость полета мяча, который прилетел в руки вратарю.

Педри ворвался в штрафную и прострелил – мяч во второй раз попал в руку футболисту Эльче, но рефери снова не указал на 11 метров. Лишь угловой для команды Кумана. В последние минуты поединка темп игры откровенно замедлился – основная "заслуга" в этом принадлежала гостям, убравшим мяч под тотальный контроль. "Пока мяч у нас, нам не забьют" – это утверждение как нельзя лучше подходит к завершающему отрезку игры. Момент Ригони, похоже, изрядно напугал Барсу, которая больше не повторяла подобных ошибок. Два момента были у Тринкау, но Бадия выдал два отличных сейва. Словом, гости были гораздо ближе ко второму голу, чем гости к ничьей.

И второй гол все же пришел на 89-й минуте. Рики Пуч, выйдя на замену, головой замкнул навес де Йонга, который перед тем оформил классный прорыв в штрафную Эльче. 0:2 – все вопросы сняты.

Барселона набрала 37 пунктов и сократила отставание от Реала до трех очков, поднявшись на третью строчку Ла Лиги. Атлетико впереди на 7 баллов, но еще не сыграл свой матч против Валенсии, а также "матрасники" имеют в запасе еще один поединок. Эльче упал на предпоследнее место турнирной таблицы и продлил ужасную безвыигрышную серию в чемпионате, которая длится уже четвертый месяц.

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