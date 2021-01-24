Ельче – Барселона – 0:2 – відео голів та огляд матчу
19:59 - Читать на русском
Ельче поступився Барселоні у 20 турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Ельче – Барселона.
Френкі де Йонг 39’
Рікард Пуч 89’
39’ Френкі де Йонг
89’ Рікард Пуч
Барселона звично мала достатньо моментів, але більшість з них марнувала. Рахунок вдалося відкрити лише на 39 хвилині. Захисник Ельче невдало перервав подачу з лівого флангу, а де Йонг просто добив м'яч на лінії воріт.
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Другий тайм склався за схожим сценарієм. Барселона атакує і забиває лише в кінцівці. Невисокий Рікі Пуч якимось дивом виявився найкращим на другому поверсі – 0:2.
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