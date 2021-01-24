Барселона звично мала достатньо моментів, але більшість з них марнувала. Рахунок вдалося відкрити лише на 39 хвилині. Захисник Ельче невдало перервав подачу з лівого флангу, а де Йонг просто добив м'яч на лінії воріт.

Барселона без Мессі здолала Ельче – курйозний гол де Йонга та джокер повернули команду Кумана в топ-3

Другий тайм склався за схожим сценарієм. Барселона атакує і забиває лише в кінцівці. Невисокий Рікі Пуч якимось дивом виявився найкращим на другому поверсі – 0:2.