"Решил все-таки освещать то, чем занят каждый день. Не для пиара, а чтобы быть примером. У нас фантастическая страна и волонтерское движение, о котором можно писать книги.

Бойко: Я никогда в жизни так сильно не гордился тем, что я украинец

Теперь я буду публиковать краткие отчеты. Если это втянет в этот процесс хотя бы одного человека, значит, я все это публикую не зря! Отправили первую машину в распределительный центр города Узин, куда свозят людей эвакуированных из зоны боевых действий, и есть острая потребность в пище и средствах личной гигиены.

Большое спасибо Фешаку Евгению за помощь в логистике! Все будет Украина!" – написал Бойко на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, сегодня уже 33-й день полномасштабной войны России против Украины. Наши защитники продолжают мужественно давать отпор непрошеным гостям, а простые украинцы всячески помогают пострадавшим от агрессора.

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