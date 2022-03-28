"Вирішив все-таки висвітлювати те, чим зайнятий щодня. Не для піара, а щоб бути прикладом. У нас фантастична країна і волонтерський рух, про який можна писати книги.

Бойко: Я ніколи в житті так сильно не пишався тим, що я українець

Тепер публікуватиму короткі звіти. Якщо це втягне у цей процес хоча б одну людину, значить я все це публікую не дарма! Відправили першу машину до розподільного центру міста Узин, куди звозять людей евакуйованих із зони бойових дій, і є гостра потреба у їжі та засобах особистої гігієни.

Велика подяка Фешаку Євгену за допомогу в логістиці! Все буде Україна!" – написав Бойко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, сьогодні вже 33-й день повномасштабної війни Росії проти України. Наші оборонці продовжують мужньо давати відсіч непроханим гостям, а прості українці всіляко допомагають постраждалим від агресора.

Росія напала на Україну: заява Зеленського щодо ізоляції окупантів, смерть екс-футболіста, благі наміри Миколенка (LIVE)