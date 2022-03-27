"Дорогие украинцы, уже прошел месяц, когда мы защищаем нашу страну, ее границы, целостность и независимость. Хочу поблагодарить каждого из вас за то, что он делает для того, чтобы мы победили в этой войне.

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Отдельное спасибо хочу выразить нашей армии и волонтерам. Эти люди, каждый день и каждую минуту, рискуют собственной жизнью, делают все возможное и невозможное, чтобы мы чувствовали себя защищенными, чтобы наша страна победила.

Я никогда в жизни так сильно не гордился тем, что я украинец. Я родился в Киеве в независимой мирной Украине и хочу, чтобы наша страна осталась такой: независимой, мирной, цельной. Мы сделаем все возможное для этого. Мы победим. Мы уже это сделали", – сказал Бойко в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, сегодня уже 32-й день полномасштабной войны России против Украины. Наши защитники продолжают мужественно давать отпор непрошеным гостям.

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