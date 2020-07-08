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"Отправил за мороженым": Ребич роскошным финтом уничтожил Куадрадо и создал момент для партнера

13:00 - Читати українською
"Отправил за мороженым": Ребич роскошным финтом уничтожил Куадрадо и создал момент для партнера
Ребич против Ювентуса / LaPresse

Нападающий итальянского Милана Анте Ребич набрал невероятную форму после рестарта сезона в Серии А. Накануне хорват не только забил туринскому Ювентусу, но и был одним из лучших на поле.

62’ Златан Ибрагимович
66’ Франк Кессье
67’ Рафаэль Леау
80’ Анте Ребич
 
Адриен Рабьо 47’
Криштиану Роналду 53’
47’ Адриен Рабьо
53’ Криштиану Роналду
62’ Златан Ибрагимович
66’ Франк Кессье
67’ Рафаэль Леау
80’ Анте Ребич

Воспитанник Сплита запомнился также красивым "маневром" в первом тайме поединка.

Неожиданный камбэк Милана и голевой фестиваль в видеообзоре матча против Ювентуса

В одном из эпизодов помешать прорыву Ребича попытался Хуан Куадрадо. Нападающий "россонери", однако, не только избавился от опеки колумбийца магическим финтом, но и отправил того отдохнуть на газон. Позже 26-летний хорват забил финальный мяч в матче.

К слову, в нынешнем сезоне Анте Ребич провел 20 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 10 мячей.

Милан забил четыре гола за 18 минут и победил Ювентус в Серии А впервые за четыре года

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Милан Милан Италия Видеоновости Футбольные финты Милан - Ювентус Хуан Хуан Куадрадо Анте Анте Ребич Ювентус Ювентус
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