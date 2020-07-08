"Отправил за мороженым": Ребич роскошным финтом уничтожил Куадрадо и создал момент для партнера

Нападающий итальянского Милана Анте Ребич набрал невероятную форму после рестарта сезона в Серии А. Накануне хорват не только забил туринскому Ювентусу, но и был одним из лучших на поле.

Воспитанник Сплита запомнился также красивым "маневром" в первом тайме поединка.

Неожиданный камбэк Милана и голевой фестиваль в видеообзоре матча против Ювентуса

В одном из эпизодов помешать прорыву Ребича попытался Хуан Куадрадо. Нападающий "россонери", однако, не только избавился от опеки колумбийца магическим финтом, но и отправил того отдохнуть на газон. Позже 26-летний хорват забил финальный мяч в матче.

К слову, в нынешнем сезоне Анте Ребич провел 20 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 10 мячей.

Милан забил четыре гола за 18 минут и победил Ювентус в Серии А впервые за четыре года