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"Відправив за морозивом": Ребіч розкішним фінтом знищив Куадрадо й створив момент для партнера

12:56 - Читать на русском
"Відправив за морозивом": Ребіч розкішним фінтом знищив Куадрадо й створив момент для партнера
Ребіч проти Ювентуса / LaPresse

Нападник італійського Мілана Анте Ребіч набрав неймовірну форму після рестарту сезону в Серії А. Напередодні хорват не тільки забив туринському Ювентусу, а й був одним із найкращих на полі.

62’ Златан Ібрагімовіч
66’ Франк Кессьє
67’ Рафаель Леау
80’ Анте Ребіч
 
Адріен Рабйо 47’
Кріштіану Роналду 53’
47’ Адріен Рабйо
53’ Кріштіану Роналду
62’ Златан Ібрагімовіч
66’ Франк Кессьє
67’ Рафаель Леау
80’ Анте Ребіч

Вихованець Спліта запам'ятався також красивим "маневром" у першому таймі поєдинку.

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В одному з епізодів завадити прориву Ребіча спробував Хуан Куадрадо. Нападник "россонері", однак, не тільки позбувся опіки колумбійця магічним фінтом, а й відправив того відпочити на газон. Пізніше 26-річний хорват забив фінальний м'яч у матчі.

До слова, в нинішньому сезоні Анте Ребіч провів 20 матчів у чемпіонаті Італії, у яких забив 10 м'ячів.

Мілан забив чотири голи за 18 хвилин і переміг Ювентус в Серії А вперше за чотири роки

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Теги
Італія Мілан Мілан Відеоновини Футбольні фінти Мілан - Ювентус Хуан Хуан Куадрадо Анте Анте Ребіч Ювентус Ювентус
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