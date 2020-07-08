"Відправив за морозивом": Ребіч розкішним фінтом знищив Куадрадо й створив момент для партнера

Нападник італійського Мілана Анте Ребіч набрав неймовірну форму після рестарту сезону в Серії А. Напередодні хорват не тільки забив туринському Ювентусу, а й був одним із найкращих на полі.

Вихованець Спліта запам'ятався також красивим "маневром" у першому таймі поєдинку.

Несподіваний камбек Мілана та гольовий фестиваль у відеоогляді матчу проти Ювентуса

В одному з епізодів завадити прориву Ребіча спробував Хуан Куадрадо. Нападник "россонері", однак, не тільки позбувся опіки колумбійця магічним фінтом, а й відправив того відпочити на газон. Пізніше 26-річний хорват забив фінальний м'яч у матчі.

До слова, в нинішньому сезоні Анте Ребіч провів 20 матчів у чемпіонаті Італії, у яких забив 10 м'ячів.

Мілан забив чотири голи за 18 хвилин і переміг Ювентус в Серії А вперше за чотири роки