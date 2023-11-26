В рамках программы дня в 13-м туре Серии А 2023/24 запланировано несколько матчей. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2023/24, 13-й тур

Кальяри – Монца – 1:1

Голы: Доссена, 10 – Марич, 61

Эмполи – Сассуоло – начало в 16:00

Фрозиноне – Дженоа – начало в 16:00

Рома – Удинезе – начало в 19:00

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Кальяри в родных стенах расписал ничью с Монцой. Голы в активе Доссены и Марича. Этот результат оказался невыгодным для обеих команд – подопечные Клаудио Раньери не смогли покинуть зону вылета, а проект покойного Сильвио Берлускони потерял шанс зацепиться за зону Лиги конференций.

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