Кальяри расписал ничью с Монцой – Клаудио Раньери не смог вывести островитян из зоны вылета
В рамках программы дня в 13-м туре Серии А 2023/24 запланировано несколько матчей. Отчёт читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Италии 2023/24, 13-й тур
Кальяри – Монца – 1:1
Голы: Доссена, 10 – Марич, 61
Эмполи – Сассуоло – начало в 16:00
Фрозиноне – Дженоа – начало в 16:00
Рома – Удинезе – начало в 19:00
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Кальяри в родных стенах расписал ничью с Монцой. Голы в активе Доссены и Марича. Этот результат оказался невыгодным для обеих команд – подопечные Клаудио Раньери не смогли покинуть зону вылета, а проект покойного Сильвио Берлускони потерял шанс зацепиться за зону Лиги конференций.
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