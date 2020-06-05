"Отмените медицинский протокол – кто выживет, тот выживет": Волынь требует четких правил доигрыша Первой лиги

Спортивный директор Волыни Валентин Кошельник раздражен свежепринятым решением по рестарту второго по силе дивизиона чемпионата Украины.

"6 команд приняли решение по 16 клубам. Это нормально? Ну как к этому относиться? Фарс. Почему Волынь не присутствовала на заседании клубов? Мы уже один раз приезжали. Что, по 20 раз собираться?

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Нет ответа на вопрос по медицинскому протоколу. Команды не прошли тестирование на коронавирус. Вот в Карпатах у 26 человек обнаружили. А в Первой лиге всего пять команд – мы шестые – прошли тестирование. Как можно начинать чемпионат? Теперь они решили, что команды, которые не будут играть, остануться без очков. Представьте себе, остается три тура до конца и какой-то команде соперник говорит: "Ты не приезжай ко мне – у тебя все равно ничего не изменится, ты никуда не вылетаешь. На тебе пряник". Это нормально?

В Волыни здоровенный стадион, у нас раздевалки по сто квадратов, но мы не можем выполнить медицинский протокол. Пусть не обижаются условные Ингулец и Агробизнес, но и у них нет условий принимать команды. Все раздевалки вместе – сто метров. Поэтому, отмените этот медицинский протокол – кто выживет, тот выживет. Возьмите на себя ответственность.

Вот мы приезжаем куда-то на выезд, а там не выполняют медпротокол. Эта команда не допускается? Мы идем сразу на нарушение протокола. Вы думаете, мы не хотим играть? Да хотим обеими руками, но дайте четкие правила. Их нет. Вот, допустим, за два тура до конца чемпионата в команде, которая лидирует в таблице, заболеет три футболиста. Их на карантин на 14 дней, до месяца они восстанавливаются. Так что, эта команда будет снята? Тесты делают раз в две недели – если у одного обнаружили, то за это время могут и другие заболеть. Или пусть будет решение, что никто не соблюдает этого медицинского протокола. Или пусть напишут, что сто метров хватит для обеих команд.

В конце концов, решение исполкома надо будет соблюдаться. Будем доигрывать. Куда мы денемся? Но тогда исполком четко должен сказать – вот этого мы придерживаемся, а этого – нет. Надо, чтобы исполком изменил регламент. Думаю, там хватит людей подумать над этим. Не надо ничего выдумывать под кого-то. Мы не поддерживаем никого, только дайте нам правила, по которым мы будем играть", – сказал Кошельник в комментарии изданию Tribuna.

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