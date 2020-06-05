"Скасуйте медичний протокол – хто виживе, той виживе": Волинь вимагає чітких правил дограшу Першої ліги

Спортивний директор Волині Валентин Кошельник роздратований свіжоприйнятим рішенням щодо рестарту другого за силою дивізіону чемпіонату України.

"6 команд прийняли рішення щодо 16 клубів. Це нормально? Ну як до цього ставитися? Фарс. Чому Волинь не була присутня на засідання клубів? Ми вже один раз приїжджали. Що, по 20 разів збиратися?

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Немає відповіді на питання щодо медичного протоколу. Команди не пройшли тестування на коронавірус. Ось в Карпатах 26 осіб виявили. А в Першій лізі лише п'ять команд – ми шості – пройшли тестування. Як можна починати чемпіонат? Тепер вони вирішили, що команди, які не гратимуть, не матимуть очок. Уявіть собі, залишається три тури до кінця і якійсь команді суперник говорить: "Ти не приїжджай до мене – у тебе все одно нічого не зміниться, ти нікуди не вилітаєш. На тобі пряник". Це нормально?

У Волині здоровенний стадіон, у нас роздягальні по сто квадратів, але ми не можемо виконати медичний протокол. Нехай не ображаються умовні Інгулець і Агробізнес, але й у них немає умов приймати команди. Всі роздягальні разом – сто метрів. Тому скасуйте цей медичний протокол – хто виживе, той виживе. Візьміть на себе відповідальність.

Ось ми приїжджаємо кудись на виїзд, а там не виконують медпротокол. То ця команда не допускається? Ми йдемо відразу на порушення цього протоколу. Ви думаєте, ми не хочемо грати? Та хочемо обома руками, але дайте чіткі правила. Їх немає. Ось, припустимо, за два тури до кінця чемпіонату у команді, яка лідирує у таблиці, хворіє три футболісти. Їх на карантин на 14 днів, до місяця вони відновлюються. Так що, ця команда буде знята? Тести роблять раз на два тижні – якщо у одного виявили, то за цей час можуть і інші захворіти. Або нехай буде рішення, що ніхто не дотримується цього медичного протоколу. Або нехай напишуть, що сто метрів вистачить для обох команд.

Зрештою, рішення виконкому треба буде дотримуватися. Будемо догравати. Куди ми подінемося? Але тоді виконком чітко має сказати – ось цього ми дотримуємося, а цього – ні. Треба, щоб виконком змінив регламент. Думаю, там вистачить людей подумати над цим. Не треба нічого вигадувати під когось. Ми не підтримуємо нікого, тільки дайте нам правила, за якими ми будемо грати", – сказав Кошельник у коментарі виданню Tribuna.

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