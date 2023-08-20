Отмененный ассист Цыганкова и нереализация Довбика в видеообзоре матча Жирона – Хетафе – 3:0
23:30 - Читати українською
Жирона разгромила Хетафе во 2-м туре Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор встречи.
Цыганков вышел в основе Жироны, но первый гол был организован без него. Янхель Эррера эффектно замкнул мягкий навес Савио. После перерыва дубль оформил 36-летний Кристиан Стуани.
Ла Лига: Жирона сокрушила Хетафе – у Цыганкова украли ассист, Довбик запорол супермомент, а конкурент оформил дубль
Цыганков мог записать в свой актив ассист, если бы Янхель не забежал в офсайд. Супермомент имел и Довбик, заменивший Стуани на 71-й минуте. Новичок Жироны вывалился на свидание со Сорией, но бесхитростно пробил в кипера Хетафе. Тем не менее, команда украинцев празднует первую победу в сезоне.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter