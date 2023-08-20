Циганков вийшов у основі Жирони, але перший гол організували без його участі. Янхель Еррера ефектно замкнув м'який навіс Савіо. По перерві дубль оформив 36-річний Крістіан Стуані.

Ла Ліга: Жирона розтрощила Хетафе – в Циганкова поцупили асист, Довбик запоров супермомент, а конкурент оформив дубль

Циганков міг записати до свого активу асист, якби Янхель не забіг у офсайд. Супермомент мав і Довбик, який замінив Стуані на 71-й хвилині. Новачок Жирони вивалився на побачення зі Сорією, але безхитрісно пробив у кіпера Хетафе. Тим не менш, команда українців святкує першу перемогу в сезоні.