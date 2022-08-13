"От игры с Бенфикой мы будем ждать геройства. Обыграют – герои, проиграли – это же Бенфика, сильная команда. Все, отмазки уже готовы.

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Я бы хотел, чтобы команда хорошо сыграла, даже если проиграет. Меня интересует качество игры, ну вот смотришь – у нас моментов нет, вратарь нас постоянно спасает. Да, голы забиваем, но ведь можно и случайно забивать", – сказал Леоненков в программе "Финты и Подкаты".

Напомним, матчи Динамо с Бенфикой состоятся 17 и 23 августа. Начало обоих поединков в 22:00 по киевскому времени.

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