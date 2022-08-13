"Від гри з Бенфікою ми чекатимемо на геройство. Обіграють – герої, програли – це ж Бенфіка, сильна команда. Все, відмазки вже готові.

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Я хотів би, щоб команда добре зіграла, навіть якщо програє. Мене цікавить якість гри, ну ось дивишся – у нас моментів немає, воротар нас постійно рятує. Так, голи забиваємо, але ж можна й випадково забивати", – сказав Леоненков у програмі "Фінти та Підкати".

Нагадаємо, матчі Динамо з Бенфікою відбудуться 17 та 23 серпня. Початок обох поєдинків о 22:00 за київським часом.

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