"Відмазки вже готові": Леоненко оцінив шанси Динамо на прохід Бенфіки
Колишній форвард киян Віктор Леоненко поділився очікуваннями від дуелі з португальцями у плей-офф Ліги чемпіонів.
"Від гри з Бенфікою ми чекатимемо на геройство. Обіграють – герої, програли – це ж Бенфіка, сильна команда. Все, відмазки вже готові.
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Я хотів би, щоб команда добре зіграла, навіть якщо програє. Мене цікавить якість гри, ну ось дивишся – у нас моментів немає, воротар нас постійно рятує. Так, голи забиваємо, але ж можна й випадково забивати", – сказав Леоненков у програмі "Фінти та Підкати".
Нагадаємо, матчі Динамо з Бенфікою відбудуться 17 та 23 серпня. Початок обох поєдинків о 22:00 за київським часом.
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