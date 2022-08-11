Каждый желающий уже может приобрести тикеты на первый поединок раунда плей-офф квалификации ЛЧ против португальцев.

Уже в среду, 17 августа, Динамо сыграет первый матч против португальской Бенфики в борьбе за право выступать в групповом раунде Лиги чемпионов. Билеты на поединок уже поступили в продажу, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Пропуски на матч доступны для покупки на онлайн-портале. Стоимость билетов составляет от 40 до 150 польских злотых (приблизительно от 320 до 1200 грн.) в зависимости от выбранного сектора. Купить тикеты можно и в кассах стадиона имени Владислава Крола.

Ценовые категории билетов:

Схема стадиона имени Владислава Крола:

Напомним, поединок стартует в 22:00 по Киеву. Ответный матч состоится во вторник, 23 августа, в то же время. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой турнир Лиги чемпионов и заработает около 15 миллионов евро. Проигравшая команда продолжит евросезон 2022/23 в групповом турнире Лиги Европы и получит 5 млн евро.

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