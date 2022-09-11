Болельщики сборной Боснии и Герцеговины не сильно довольны перспективой товарищеского поединка с российскими оккупантами.

Фанатская группа BHFanaticos в своем твиттере выложила пост с российским флагом и старым гербом Сербии (образца 1991 – 1998 годов), написав "Бойкот".

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Отметим, что BHFanaticos – крупнейшая в Боснии и Герцеговине организация спортивных болельщиков, основанная в 2000 году.

Боснийская футбольная ассоциация заявила, что планирует сыграть 19 ноября товарищескую игру с россиянами. После негативной реакции европейского и боснийского футбольного сообщества на решение играть с террористами все больше чиновников стали высказываться против.

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