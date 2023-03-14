Переговоры между ПСЖ и окружением аргентинской звезды продвигаются очень медленно. Обе стороны не могут договориться о зарплате и сроке контракта. Как сообщил журналист El Chiringuito, Лионель Месси может переехать в Саудовскую Аравию, если будет зарабатывать больше, чем Криштиану Роналду

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Утверждается, что отец футболиста Хорхе Месси потребовал у Аль-Хиляля зарплату для сына в 600 миллионов евро за два года. В окружении Месси считают, что более высокая зарплата, чем у Роналду, полностью оправдана тем фактом, что аргентинец младше португальца на два года. Ранее сообщалось, что общая сумма доходов Криштиану Роналду в Аль-Насре составит 200 миллионов евро в год.

Не так давно отец Месси встречался с президентом Барселоны Жоаном Лапортой, но ничего конкретного решено не было. Также на Лео есть претенденты в МЛС. В 22 матчах этого сезона Лиги 1 аргентинец забил 13 мячей и отдал 13 результативных передач.

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