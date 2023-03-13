Парижский гранд ищет возможности для усиления, чтобы наконец-то победить в Лиге чемпионов.

Вылет от Баварии в 1/8 финала ЛЧ побудил руководство французского клуба задуматься над шагом, способствующим победе в самом престижном евротурнире. И таким шагом может стать подписание Эрлинга Холанда, сообщает Mundo Deportivo.

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Потенциальный приход форварда Манчестер Сити означает, что столичному гранду придется высвободить фонд заработной платы, чтобы отвечать требованиям финансового фейр-плея и избежать санкций. Из-за этого не исключена вероятность ухода Лионеля Месси и Серхио Рамоса, контракты которых завершаются летом. Продать могут и Неймара.

Пока понятно одно – ПСЖ придется приложить немало усилий, чтобы подписать Эрлинга. Однако даже сумма в 200 миллионов евро не является препятствием для парижан, готовых выложить ее за норвежца.

Напомним, Сити заплатил за 22-летнего бомбардира 60 млн. В этом сезоне Холанд наиграл 35 матчей за "горожан", в которых отличился 34 голами и 5 ассистами.

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