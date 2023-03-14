Перемовини між ПСЖ та оточенням аргентинської зірки просуваються дуже повільно. Обидві сторони не можуть домовитися щодо зарплатні та терміну контракту. Як повідомив журналіст El Chiringuito, Ліонель Мессі може переїхати у Саудівську Аравію, якщо зароблятиме більше, ніж Кріштіану Роналду.

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Стверджується, що батько футболіста Хорхе Мессі вимагав у Аль-Хілаля зарплатню для сина на суму 600 мільйонів євро за два роки. В оточенні Мессі вважають, що вища зарплата, ніж у Роналду, повністю виправдана тим фактом, що аргентинець молодший за португальця на два роки. Раніше повідомлялося, що загальна сума доходів Кріштіану Роналду в Аль-Насрі складе 200 мільйонів євро на рік.

Нещодавно батько Мессі зустрічався з президентом Барселони Жоаном Лапортою, але нічого конкретного вирішено не було. Також на Лео є претенденти в МЛС. У 22 матчах цього сезону Ліги 1 аргентинець забив 13 м'ячів і віддав 13 результативних передач.

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