ПСЖ не может выиграть самый престижный евротрофей, несмотря на безумные инвестиции. Проклятие парижан длится уже десять лет.

Вылет от мюнхенской Баварии на стадии 1/8 финала продолжил ужасную серию неудач ПСЖ в Лиге чемпионов. Миллиардный проект Катара разбился об очередную скалу. Месси и Мбаппе оказались бессильны против организованных немцев. Однако французскому гранду не привыкать к громким провалам. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о еще 10 фиаско ПСЖ в ЛЧ.

Процесс важнее мечты – Месси и Рамос не стали панацеей для ПСЖ от постоянного позора в Лиге чемпионов

Сезон 2012/13, четвертьфинал

Все началось десять лет назад. Уже тогда Париж был переполнен большими звездами: Златан, Пасторе, Лавесси, Тьяго Силва, легендарный Бекхэм на скамейке запасных. После феерической перестрелки с Барсой в первом матче (2:2) судьба противостояния разрешалась на Камп Ноу. Команда Анчелотти получила фору – Месси после травмы остался в резерве. Пасторе после перерыва вывел ПСЖ вперед, но выход Лео все перевернул. Сольный проход аргентинца завершился голом Педро (1:1). Первый болезненный удар по самолюбию шейхов в ЛЧ.

2013/14, четвертьфинал

После ухода в Анчелотти парижский проект доверили легенде сборной Франции Лорану Блану. ПСЖ демонстрировал симпатичный футбол и второй раз подряд пробился в 1/4 финала. На пути "красно-синих" оказался Челси из Жозе Моуринью. Париж уверенно разобрался с "пенсионерами" в родных стенах благодаря голам Пасторе, Лавесси и Давида Луиса (3:1), а вот на Стемфорд Бридж подопечные Блана не устояли под давлением Дембы Ба (0:2). Решающий мяч сенегальский нападающий провел на 87-й минуте.

2014/15, четвертьфинал

Жребий снова возвел парижан с Барсой. Как и два года назад первый матч состоялся во Франции. ПСЖ, ослабленный потерей Тьяго Силвы, ничего не смог противопоставить каталонскому триденту Месси-Суарес-Неймар. Уругваец стал главным героем игры, оформив дубль и выставив Давида Луиса посмешищем (1:3). Ответный матч выглядел формальностью, однако Златан подарил надежду быстрым голом на 15-й минуте. В конце концов это лишь разозлило подопечных Луиса Энрике, трио MSN отгрузило в ворота Сиригу три мяча. В том сезоне "блаугранас" в последний раз выиграли Лигу чемпионов.

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2015/16, четвертьфинал

Третий подход Блана тоже завершился неудачей. ПСЖ доминировал против Манчестер Сити дома, но умудрился расписать результативную ничью (2:2). Спасательный для "горожан" гол в конце поединка оформил экс-"горняк" Фернандиньо. На Этихаде наставник "красно-синих" начал играть в большого стратега, перейдя из классических 4-3-3 на схему с тремя центрбеками. В итоге Париж провалился в атаке, потерпев минимальное поражение (0:1). Судьбу встречи решил Кевин Де Брюйне, отмечавшийся в обоих матчах.

2016/17, 1/8 финала

Безусловно, самый черный эпизод в еврокубковой истории парижан. Барселона и ПСЖ во главе с Эмери сошлись в 1/8 финала. Каталонцы разгромно проиграли первый поединок со счетом 0:4, но в ответном матче организовали удивительный камбек и вышли в четвертьфинал. Уже на третьей минуте Суарес открыл счет. Барса создавала момент за моментом. В конце первого тайма Курзава срезал в свои ворота пас пяткой от Иньесты. После перерыва драма продолжилась – Месси реализовал пенальти. ПСЖ забил ответный сверхважный выездной гол усилиями Кавани. Однако подопечные Луиса Энрике сделали невозможное. Неймар оформил дубль, а Серхи Роберто затолкал победный шестой гол на последних секундах игры (6:1).

2017/18, 1/8 финала

Летом 2017-го ПСЖ неожиданно отомстил каталонцам за скандальную ремонтаду, переманив к себе Неймара. Самый дорогой трансфер в истории обошелся шейхам в 222 млн евро. Однако ни звездный бразилец, ни юный новичок Килиан Мбаппе не сумели прервать печальную серию неудач. Шейхи были вынуждены смириться с еще одним ранним вылетом из ЛЧ. Париж не справился с королями турнира – мадридским Реалом. "Бланкос" сполна воспользовались отсутствием Нея в первом матче, одержав гостевую победу 2:1. "Красно-синих" похоронило удаление Верратти в середине второго тайма. В Мадриде Неймар и Ко потерпели еще большее поражение (1:3), хотя и повели в счете благодаря точному удару Рабьо на 33-й минуте. Дубль Криштиану и гол Марсело в эндшпиле фактически завершили бесславную эру Эмери.

2018/19, 1/8 финала

ПСЖ без травмированного Неймара снова умудрился растерять солидное преимущество и вылететь на последних минутах. Манчестер Юнайтед стал первой командой в истории, отыгравшейся после домашнего поражения 0:2. Лукаку забил в Париже уже на 2-й минуте, но Бернат быстро сравнял. Ошибка опытного Буффона, отразившего мяч перед собой, позволила Лукаку оформить дубль еще до перерыва. ПСЖ владел инициативой, однако уже в компенсированное время хозяев шокировал VAR. Рефери назначил одиннадцатиметровый за игру рукой Кимпембе. Приговор хладнокровно выполнил Маркус Рашфорд на 90+4. МЮ пошел дальше – 1:3.

2019/20, финал

В разгар пандемии, поставившей спорт на паузу, ПСЖ пробился в свой первый и единственный финал Лиги чемпионов. В плей-офф парижане обыграли Дортмунд, Аталанту и Лейпциг. Впрочем, решающий матч против Баварии завершился для "красно-синих" очередным разочарованием. В первом тайме команда Тухеля создала несколько качественных моментов, могли отмечаться Неймар и Мбаппе. Мюнхенцы отбились, а после перерыва открыли счет благодаря голу воспитанника ПСЖ Кингсли Комана. В конце игры Нойер парировал опасный выстрел Маркиньоса, став главным героем лиссабонского финала (1:0).

2020/21, полуфинал

Вместе с Почеттино на тренерском мостике ПСЖ добрался до полуфинала Лиги чемпионов, выбив по дороге Барселону и Баварию. Прагматические французы подходили к решающему противостоянию с Манчестер Сити в статусе фаворитов, однако гений Гвардиолы не оставил им никаких шансов – 1:2 в гостях, 2:0 на Этихаде. Правда, "горожане" не сумели развить успех, минимально уступив в финале Челси.

2021/2022, 1/8 финала

В летнее межсезонье ПСЖ разорвал трансферный рынок переходами Месси и Рамоса. Объединив под одной крышей Неймара, Мбаппе и Лео, парижане надеялись наконец-то покончить с европейским проклятием. Но то, что произошло на Бернабеу в 1/8 финала, вне рационального. После домашней победы (1:0) Париж, казалось, полностью контролировал игру и даже вышел вперед – отличился Мбаппе. Однако после перерыва команда Почеттино просто посыпалась, пропустив аж трижды. Невероятный Бензема оформил хет-трик, а ПСЖ попрощался с еще одной мечтой.

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