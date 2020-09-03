Отец Месси сделал резкое заявление относительно будущего сына в Барселоне
09:49 - Читати українською
Хорхе Месси поддерживает своего сына в конфликте с Барселоной.
Хорхе Месси, отец форварда Барселоны, провел встречу с боссами каталонского клуба. По информации СМИ, стороны не смогли ни о чем конкретном договориться.
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"Мой сын не остается", – цитирует Хорхе TyC Sports. Этой лаконичной фразой Хорхе подытожил переговоры с президентом Барсы Жозепом Бартомеу.
Напомним, в Испании разгорелся настоящий скандал из-за желания 33-летнего аргентинца покинуть каталонский гранд. СМИ называют Манчестер Сити самым вероятным претендентом на Лионеля.
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