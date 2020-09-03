Хорхе Мессі підтримує свого сина у конфлікті з Барселоною.

Хорхе Мессі, батько форварда Барселони, провів зустріч з босами каталонського клубу. За інформацією ЗМІ, сторони не змогли ні про що конкретно домовитись.

Рамос оцінив дії Мессі та його потенційний відхід з Барселони

"Мій син не залишається", – цитує Хорхе TyC Sports. Цією лаконічною фразою Хорхе підсумував перемовини з президентом Барси Жозепом Бартомеу.

Нагадаємо, в Іспанії розгорівся справжній скандал через бажання 33-річного аргентинця покинути каталонський гранд. ЗМІ називають Манчестер Сіті найімовірнішим претендентом на Ліонеля.

Мадридське прокляття: Роналдінью, Гвардіола, Неймар і Мессі йшли після чемпіонства Реала