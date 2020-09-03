Батько Мессі зробив різку заяву щодо майбутнього сина у Барселоні
09:35 - Читать на русском
Хорхе Мессі підтримує свого сина у конфлікті з Барселоною.
Хорхе Мессі, батько форварда Барселони, провів зустріч з босами каталонського клубу. За інформацією ЗМІ, сторони не змогли ні про що конкретно домовитись.
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"Мій син не залишається", – цитує Хорхе TyC Sports. Цією лаконічною фразою Хорхе підсумував перемовини з президентом Барси Жозепом Бартомеу.
Нагадаємо, в Іспанії розгорівся справжній скандал через бажання 33-річного аргентинця покинути каталонський гранд. ЗМІ називають Манчестер Сіті найімовірнішим претендентом на Ліонеля.
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