"Ни с каким клубом на следующий год у нас нет абсолютно никакой договорённости. Решение не будет принято до того, как Лионель завершит чемпионат с ПСЖ. Как только этот сезон завершится, настанет время проанализировать и посмотреть варианты, которые у нас есть, а затем принять решение.

Месси определился по поводу своего будущего – источник раскрыл, где сыграет Лео в следующем сезоне

Всегда ходят слухи, и многие используют имя Лионеля, чтобы получить известность, но правда только одна, и мы можем заверить, что ни с кем никаких договоренностей нет. Ни устных, ни письменных. Ничего не согласовано, и не будет до конца сезона.

Мне кажется неуважением со стороны СМИ, когда они сознательно и преднамеренно вводят в заблуждение, не приводя никаких доказательств своих утверждений и желая превратить в новости малейшие слухи. Они не хотят, чтобы правда испортила их "новости", – написал Хорхе Месси в своём Instagram.

Напомним, Месси вернулся к тренировкам с ПСЖ после информации о его двухнедельном наказании. Вчера он получил премию Спортсмен года от Laureus.

Ранее Agence France-Presse сообщило, что Месси продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Контракт Лионеля с ПСЖ истекает 30 июня 2023 года.

Возвращение Месси: лучший игрок Барсы может уйти, чистка на 200 миллионов, вдвое меньший стадион и другие препятствия