"Ні з яким клубом на наступний рік у нас немає жодної домовленості. Рішення не буде ухвалено до того, як Ліонель завершить чемпіонат із ПСЖ. Щойно цей сезон завершиться, настане час проаналізувати і подивитися варіанти, які у нас є, а потім ухвалити рішення.

Мессі визначився щодо свого майбутнього – джерело розкрило, де зіграє Лео в наступному сезоні

Завжди ходять чутки, і багато хто використовує ім'я Ліонеля, щоб здобути популярність, але правда тільки одна, і ми можемо запевнити, що ні з ким ніяких домовленостей немає. Ані усних, ані письмових. Нічого не погоджено, і не буде до кінця сезону.

Мені здається неповагою з боку ЗМІ, коли вони свідомо і навмисно вводять в оману, не наводячи жодних доказів своїх тверджень і бажаючи перетворити на новини найменші чутки. Вони не хочуть, щоб правда зіпсувала їхні "новини", – написав Хорхе Мессі у своєму Instagram.

Нагадаємо, Мессі повернувся до тренувань із ПСЖ після інформації про його двотижневе покарання. Учора він отримав премію Спортсмен року від Laureus.

Раніше Agence France-Presse повідомило, що Мессі продовжить кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії. Контракт Ліонеля з ПСЖ закінчується 30 червня 2023 року.

Повернення Мессі: найкращий гравець Барси може піти, чистка на 200 мільйонів, вдвічі менший стадіон, інші перешкоди