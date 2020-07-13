Отец Холанда потроллил звезду Боруссии Д после позорного изгнания из ночного клуба

Альф-Инге Холанд, отец норвежского нападающего дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда, отреагировал на скандальный инцидент с участием своего сына.

"Эрлинг, возвращайся к работе. Ночная жизнь большого города не для тебя", – написал Холанд-старший в своем Твиттере, добавив к посту яркое фото.

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Напомним, накануне появилась видеозапись, на которой видно, как Эрлинга Холанда силой выводят из ночного клуба в Норвегии. Футболист был откровенно недоволен действиями охранника.

К слову, Эрлинг вернулся на родину по окончании сезона-2019/2020 в немецкой Бундеслиге. Боруссия финишировала на втором месте. В составе "шмелей" норвежский нападающий провел 18 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал три результативные передачи.

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