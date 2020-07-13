toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
МАНЧЕСТЕР СИТИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АЛЕКСАНДРИЯ - ДИНАМО КИЕВ АНДРЕЙ ЛУНИН

Отец Холанда потроллил звезду Боруссии Д после позорного изгнания из ночного клуба

21:35 - Читати українською
Отец Холанда потроллил звезду Боруссии Д после позорного изгнания из ночного клуба
Альф-Инге Холанд / фото из соцсетей

Альф-Инге Холанд, отец норвежского нападающего дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда, отреагировал на скандальный инцидент с участием своего сына.

"Эрлинг, возвращайся к работе. Ночная жизнь большого города не для тебя", – написал Холанд-старший в своем Твиттере, добавив к посту яркое фото.

"Холанд не был пьян": охранная фирма объяснила, за что звезду Боруссии Д выгнали из ночного клуба

Напомним, накануне появилась видеозапись, на которой видно, как Эрлинга Холанда силой выводят из ночного клуба в Норвегии. Футболист был откровенно недоволен действиями охранника.

К слову, Эрлинг вернулся на родину по окончании сезона-2019/2020 в немецкой Бундеслиге. Боруссия финишировала на втором месте. В составе "шмелей" норвежский нападающий провел 18 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал три результативные передачи.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

blog_ava
Александрия – Динамо: Заре дарят шанс жизни – украинский Роналду, комедия ошибок, логика результата и прокол судьи
03:35
29026
Теги
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия футбольные курьёзы Эрлинг Эрлинг Холанд
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
мин
Манчестер Юнайтед
22:00
Саутгемптон
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук