"Холанд не был пьян": охранная фирма объяснила, за что звезду Боруссии Д выгнали из ночного клуба

Представитель охранной компании PSS Securitas Кристофер Несхайм объяснил решение сотрудника выгнать нападающего дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда из ночного клуба в Норвегии.

"Эрлинг не был пьян. Он был готов к сотрудничеству и показал полное понимание ситуации после разговора на улице. Инцидент произошел из-за правила по предотвращению распространения COVID-19.

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Возле Холанда собиралось много людей. Они просили сфотографироваться и разговаривали с ним. Давление росло. В конце концов, нам пришлось попросить его уйти", – цитирует Несхайма Goal со ссылкой на Bild.

Напомним, накануне появилась видеозапись инцидента. На ней видно, что Холанда силой выводят из развлекательного заведения. Футболист был недоволен действиями охранника.

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