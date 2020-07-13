Батько Холанда дотепно потролив зірку Борусії Д після ганебного вигнання з нічного клубу

Альф-Інге Холанд, батько норвезького нападника дортмундської Борусії Ерлінга Холанда, відреагував на скандальний інцидент за участю свого сина.

"Ерлінгу, повертайся до роботи. Нічне життя великого міста не для тебе", – написав Холанд-старший у своєму Твіттері, додавши до запису колоритне фото.

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Нагадаємо, напередодні з'явився відеозапис, на якому видно, як Ерлінга Холанда силоміць виводять з нічного клубу у Норвегії. Футболіст був відверто незадоволений діями охоронця.

До слова, Ерлінг повернувся на Батьківщину після закінчення сезону-2019/2020 в німецькій Бундеслізі. Борусія фінішувала на другому місці. У складі "джмелів" норвезький нападник провів 18 матчів у всіх турнірах, забив 16 м'ячів і віддав три результативні передачі.

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