toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Німеччина
МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ОЛЕКСАНДРІЯ - ДИНАМО АНДРІЙ ЛУНІН

Батько Холанда дотепно потролив зірку Борусії Д після ганебного вигнання з нічного клубу

21:35 - Читать на русском
Батько Холанда дотепно потролив зірку Борусії Д після ганебного вигнання з нічного клубу
Альф-Інге Холанд / фото із соцмереж

Альф-Інге Холанд, батько норвезького нападника дортмундської Борусії Ерлінга Холанда, відреагував на скандальний інцидент за участю свого сина.

"Ерлінгу, повертайся до роботи. Нічне життя великого міста не для тебе", – написав Холанд-старший у своєму Твіттері, додавши до запису колоритне фото.

"Холанд не був п'яний": охоронна фірма пояснила, за що зірку Борусії Д вигнали з нічного клубу

Нагадаємо, напередодні з'явився відеозапис, на якому видно, як Ерлінга Холанда силоміць виводять з нічного клубу у Норвегії. Футболіст був відверто незадоволений діями охоронця.

До слова, Ерлінг повернувся на Батьківщину після закінчення сезону-2019/2020 в німецькій Бундеслізі. Борусія фінішувала на другому місці. У складі "джмелів" норвезький нападник провів 18 матчів у всіх турнірах, забив 16 м'ячів і віддав три результативні передачі.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

blog_ava
Олександрія – Динамо: Зорі дарують шанс життя – український Роналду, комедія помилок, логіка результату та прокол судді
03:00
28954
Теги
Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина футбольні курйози Ерлінг Ерлінг Холанд
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
хв
Манчестер Юнайтед
22:00
Саутгемптон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук