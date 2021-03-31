"Я не знаю, откуда взялись эти слухи. Я могу сказать одно: у нас один из лучших футболистов в мире на этой позиции. Контракт Роберта Левандовски рассчитан до 2023 года", – цитирует Румменигге Sport Bild.

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Из-за блестящей игры 20-летнего норвежца в футболке "шмелей" его будущее связывают со многими европейскими грандами.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Эрлинг провел 21 матч, в которых забил столько же мячей. Для сравнения, Левандовски отметился 35-ю голами в 25-ти поединках.

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