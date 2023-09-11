Болельщик Вест Хэма решил поддержать полузащитника Мохаммеда Кудуса, соревновавшегося за путевку на КАН.

Ганец под занавес трансферного окна присоединился к "молотобойцам", перейдя из Аякса. За новую команду Мохамменд Кудус успел дебютировать, но сыграл лишь одну минуту.

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Не увидев в полной мере игру новичка Вест Хэма, один из фанатов команды решил отправиться в Гану, чтобы понаблюдать за мастерством Мохаммеда Кудуса. Игрок узнал о приезде болельщика, организовал встречу и подарил ему футболку.

Напомним, что полузащитник Мохаммед Кудус подписал контракт с Вест Хэмом на 5 лет. За трансфер ганца "молотобойцы" заплатили 43 миллиона евро.

К слову, Гана квалифицировалась в финальную стадию Кубка африканских наций, заняв первое место в своей группе.

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