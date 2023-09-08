После сложного периода в Манчестер Юнайтед Лингард перебрался в Ноттингем, но там провалился. В прошлом сезоне 17 раз выходил на поле в рамках АПЛ, не отличившись результативными действиями.

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Реанимировать карьеру 30-летнего футболиста готов Дэвид Мойес. Впрочем, Вест Хэм не хочет сразу подписывать Лингарда, а устроил для него тест. Сегодня Джесси сыграет за "молотов" в товарищеском матче за закрытыми дверями против Ипсвича, сообщает Sport Mail.

К слову, Лингард уже имеет успешный опыт игры за Вест Хэм, когда забил 9 голов и отдал 5 ассистов за 16 матчей второй половины сезона. 2020/21. Лондонцам нужен еще один игрок атакующего плана, поскольку летом клуб покинули Джанлука Скамакка и Мануэль Лансини.

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