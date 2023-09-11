Вболівальник Вест Хема вирішив підтримати півзахисника Мохаммеда Кудуса, який змагався за путівку на КАН.

Ганець під завісу трансферного вікна приєднався до "молотобійців", перейшовши з Аякса. За нову команду Мохамменд Кудус встиг дебютувати, але зіграв лише одну хвилину.

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Не побачивши повною мірою гру новачка Вест Хема, один з фанатів команди вирішив відправитися в Гану, щоб поспостерігати за майстерністю Мохаммеда Кудуса. Гравець дізнався про приїзд вболівальника, організував зустріч та подарував йому футболку.

Нагадаємо, що півзахисник Мохаммед Кудус підписав контракт з Вест Хемом на 5 років. За трансфер ганця "молотобійці" заплатили 43 мільйони євро.

До слова, Гана кваліфікувалась до фінальної стадії Кубка африканських Націй, посівши перше місце у своїй групі.

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