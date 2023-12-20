Гави из-за разрыва крестообразной связи выбыл до конца сезона. Барселона надеется, что зимой сможет подписать игрока, чтобы восполнить отсутствие испанца.

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Как сообщает Foot Mercato, каталонцы заинтересовались Амаду Онана, который выступает с Миколенко за Эвертон. Барселона уже контактировала с окружением полузащитника. "Ириски" будут требовать за игрока от 55 до 60 миллионов евро.

По информации Sport.es, другими двумя кандидатурами являются Марко Верратти и Андриен Рабйо. Итальянец сейчас выступает за Аль-Араби, поскольку в ПСЖ его услуги больше не понадобились с приходом Луиса Энрике. Барселона рассматривает возможность аренды Верратти до конца сезона.

Что касается французского полузащитника, то у него остался год по контракту с Ювентусом. Главным препятствием его трансфера является непомерная зарплата Рабйо, которую Барселона вряд ли сможет покрыть из-за финансовых трудностей.

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