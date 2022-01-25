Прощание Душана Влаховича с Фиорентиной получится не слишком приятным. Тифози "фиалок" возмущены решением форварда перейти в Ювентус.

Ювентус завершает трансфер 21-летнего серба, за которого заплатит 60 млн евро. В услугах Душана Влаховича были заинтересованы Арсенал и Милан, но лучший бомбардир Серии А (17 голов) выбрал туринский клуб.

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Это решение игрока прогнозированно разозлило фанатов Фиорентины, для которых Ювентус является главным врагом. Ночью на улицах Флоренции у стадиона Артемио Франки появились оскорбительные баннеры в адрес лидера "фиалок".

"Цыганское дерьмо, охрана не спасет твою жизнь", "Одних лишь голов недостаточно, чтобы получить уважение", – говорится на плакатах, адресованных Влаховичу. Это далеко не первый случай, когда Фиорентина продает своего лидера в Ювентус. Ранее по такому пути пошли, в частности, Роберто Баджо, Федерико Бернардески и Федерико Кьеза.

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