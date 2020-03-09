toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига Европы
БЕТИС - РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СИТИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЮВЕНТУС - ИНТЕР

Тренер Вольфсбурга назвал самых опасных игроков Шахтера – австрийский специалист побывал на матче УПЛ

11:29 89 Читати українською
Тренер Вольфсбурга назвал самых опасных игроков Шахтера – австрийский специалист побывал на матче УПЛ
Оливер Гласнер / ФК Вольфсбург

Главный тренер Вольфсбурга Оливер Гласнер, который посетил вчерашний матч Шахтера против Колоса, выделил самых опасных игроков в составе "горняков".

 

"У Шахтера много высококлассных исполнителей, особенно опасный левый фланг с Исмаили и Коноплянкой. Тайсон создает большое давление и напряжение. Это очень хорошая команда. Тете хорошо работает и в защите, Додо очень быстрый.

Шахтер потерял двух основных хавбеков перед матчами с Вольфсбургом, – СМИ

Мы должны быть готовы к этому в защите. Будем искать пространство для наших атак. Это будет очень интересное противостояние. Мы не боимся, но очень уважаем соперника. Эта команда играет ежегодно в Лиге чемпионов. Шахтер сыграл 1:1 с Ман Сити в Манчестере, а это нелегко сделать. "Горняки" сильны индивидуальностями, много латиноамериканцев, но мы готовы к противостоянию", – сказал Гласнер в эфире Футбол NEWS.

Напомним, первая встреча украинской и немецкой команд состоится в четверг, 12 марта. Ответный матч – 19 марта в Харькове.

"Ми зараз в такій формі, що це буде легко". Фани Вольфсбурга оптимістичні перед битвою в ЛЄ, але фаворит – Шахтар

blog_ava
Ювентус – Интер: Сарри отцепил претендента на Скудетто, а Дибала затмил Роналду, который из кожи вон лез в 1000-м матче
02:45
681
Теги
Оливер Гласнер Оливер Гласнер Вольфсбург - Шахтер Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Тайсон Тайсон Исмаили Исмаили Шахтер Шахтер Вольфсбург Вольфсбург Лига Европы Додо Додо Тете Тете
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
23
мин
Сассуоло
19:30
Брешия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук