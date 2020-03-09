Тренер Вольфсбурга назвал самых опасных игроков Шахтера – австрийский специалист побывал на матче УПЛ

Главный тренер Вольфсбурга Оливер Гласнер, который посетил вчерашний матч Шахтера против Колоса, выделил самых опасных игроков в составе "горняков".

"У Шахтера много высококлассных исполнителей, особенно опасный левый фланг с Исмаили и Коноплянкой. Тайсон создает большое давление и напряжение. Это очень хорошая команда. Тете хорошо работает и в защите, Додо очень быстрый.

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Мы должны быть готовы к этому в защите. Будем искать пространство для наших атак. Это будет очень интересное противостояние. Мы не боимся, но очень уважаем соперника. Эта команда играет ежегодно в Лиге чемпионов. Шахтер сыграл 1:1 с Ман Сити в Манчестере, а это нелегко сделать. "Горняки" сильны индивидуальностями, много латиноамериканцев, но мы готовы к противостоянию", – сказал Гласнер в эфире Футбол NEWS.

Напомним, первая встреча украинской и немецкой команд состоится в четверг, 12 марта. Ответный матч – 19 марта в Харькове.

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