УЕФА больше не настаивает на том, чтобы система VAR функционировала в чемпионате Швеции.

Несколько лет назад большинство клубов элитного шведского дивизиона проголосовали против внедрения технологии VAR, и УЕФА был очень разочарован этим решением. По словам шведского председателя УЕФА Берта Андерссона, организация пересмотрела своё мнение по поводу этого вопроса.

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"Несколько недель назад на очередном собрании я пообщался кое с кем. Думаю, УЕФА оставит нас в покое. Сейчас Швеция находится в списке из около 40 стран, в которых нет технологии VAR. УЕФА больше не считает это большой проблемой", – цитирует Андерссона Expressen.

Следующая дата рассмотрения внедрения системы VAR в Швеции уже известна – 29 ноября 2024 года.

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